Главная Новости дня Нардеп высказался об идее заблокировать Telegram в Украине

Нардеп высказался об идее заблокировать Telegram в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:57
Нардеп Кицак прокомментировал идею запретить Telegram в Украине
Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

Нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак высказался об идее запретить Telegram в Украине. По его словам, это будет недейственно, поскольку любые ограничения в медиа имеют обратный эффект.

Об этом Богдан Кицак сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Запрет Telegram в Украине

"В этом я не вижу никакого смысла, поскольку оно не будет работать. Любой запрет, особенно в медиа или Telegram-каналы, или YouTube, или TikTok, будет иметь обратный эффект и будет свидетельствовать о том, что власть или любые другие органы хотят что-то скрыть", — отметил Кицак.

По его словам, более практичным вариантом является легализация Telegram-каналов и вывод их в правовое поле, чтобы можно было определить владельцев и контролировать соблюдение этики.

В то же время Кицак отметил, что существуют риски, поскольку анонимные Telegram-каналы распространяют большое количество фейков и российских ИПСО.

"В плане запрета, я в этом эффективности никакой не вижу для государства, хотя есть ряд рисков, которые эти Telegram-каналы несут, поскольку очень много фейковой манипулятивной информации, которая запускается, в частности через российское ИПСО. Оно очень быстро распространяется. Сейчас Telegram является основным источником получения информации", — добавил нардеп.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что 80% военных категорически против запрета Telegram.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если решение закрыть Telegram — это просто ради пиара, то их принимать нецелесообразно.

украинцы соцсети Украина нардепы Telegram запрет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
