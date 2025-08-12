Запретят ли Telegram в Украине — что говорит Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОПУ

В Украине давно идут разговоры о запрете Telegram. Отмечается, что он несет национальную угрозу, но многие военные и другие украинцы выступают против этого решения.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью "Экономической Правде".

Ермак рассказал, что 80% военных категорически против запрета Telegram. Он подчеркнул, что голос бойцов обязательно нужно учитывать и не создавать раскол в обществе, ведь они дают нам возможность здесь сидеть.

"Мое личное мнение: я точно знаю, что господин Дуров и его Telegram не может не принадлежать России, но я уважаю мнение народа Украины", — сказал руководитель ОПУ.

Также у него спросили о приглашении СМИ и Telegram-каналов на пресс-конференции президента. Андрей Ермак пояснил, что Зеленский "очень открытый человек" и делает много открытых встреч, на которые приглашают все СМИ, которые существуют.

"Но если кого-то не приглашают, это решение пресс-службы президента. И если они и касаются, то это может случиться только когда определенная пресс-служба, видя какие-то факты, просто систематически проверяются или печатается ложь и т. д. Свобода это и обязанность", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее на вопрос, будут ли закрывать Telegram в Украине, ответил Руслан Стефанчук. По его мнению, это решение должно быть обоснованным и политически целесообразным.

В то же время в конце июля в Службе внешней разведки сообщили, что Путин приказал до 1 сентября 2025 года запретить мессенджеры, которые разработаны в "недружественных странах". В частности, это касается Telegram и WhatsApp.