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Кремль націлився на WhatsApp і Telegram — що нового вигадали в РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 14:21
WhatsApp і Telegram в Росії хоче заблокувати Путін — на що росіян підсадять замість того
Месенджер Telegram. Фото: Pexels

Російський диктатор Володимир Путін наказав до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання на території Росії іноземного програмного забезпечення. Йдеться, зокрема, про месенджери, розроблені у "недружніх країнах".

Про це повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки (СЗР) у неділю, 20 липня.

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WhatsApp і Telegram під загрозою блокування

Розвідники кажуть, що під загрозою блокування в Росії опинився мессенджер WhatsApp, що належить Meta. У РФ американська компанія визнана "екстремістською організацією".

"Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", — йдеться у повідомленні.

В СЗР додають, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження — месенджер Max від VK.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ", — підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

А голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нещодавно розповів, чи блокуватимуть месенджер Telegram в Україні.

Також ми пояснювали, кому насправді належать сервери Telegram та як месенджер пов'язаний зі спецслужбами РФ.

розвідка Служба зовнішньої розвідки WhatsApp Telegram Росія месенджер
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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