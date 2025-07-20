WhatsApp і Telegram в Росії хоче заблокувати Путін — на що росіян підсадять замість того

Месенджер Telegram. Фото: Pexels

Російський диктатор Володимир Путін наказав до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання на території Росії іноземного програмного забезпечення. Йдеться, зокрема, про месенджери, розроблені у "недружніх країнах".

Про це повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки (СЗР) у неділю, 20 липня.

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WhatsApp і Telegram під загрозою блокування

Розвідники кажуть, що під загрозою блокування в Росії опинився мессенджер WhatsApp, що належить Meta. У РФ американська компанія визнана "екстремістською організацією".

"Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", — йдеться у повідомленні.

В СЗР додають, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження — месенджер Max від VK.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ", — підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

А голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нещодавно розповів, чи блокуватимуть месенджер Telegram в Україні.

Також ми пояснювали, кому насправді належать сервери Telegram та як месенджер пов'язаний зі спецслужбами РФ.