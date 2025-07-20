Чи можна Путіна судити без його присутності

Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич пояснила, чи можна судити російського диктатора Путіна без його присутності. За її словами, у міжнародному праві дійсно існує така процедура.

Про це Ольга Буткевич розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич зазначила, що Путіна можна судити й без його присутності. Адже, як пояснила фахівчиня, у міжнародному праві існує процедура, яка дозволяє судити злочинця без його присутності.

Буткевич нагадала, що в Україні вже винесли декілька вироків російським воєнним злочинцям за такою процедурою.

"Якщо ми говоримо про вище військове політичне керівництво Росії, то спеціально для засудження таких злочинців було створено, і ратифікувала ВР нещодавно, спеціальний трибунал за злочин агресії. Тому що злочин агресії — він так званий лідерський злочин, і за нього відповідає вище військово-політичне керівництво Росії", — пояснила Буткевич.

А також додала, що крім цього діє Міжнародний кримінальний суд, який також розглядає ці питання.

За словами фахівчині, у міжнародному праві, як і власне у кримінальному праві, є процедура іn absentia (інабсентіа) — це коли особу можуть судити без її присутності.

"В такому вигляді в Україні вже винесено декілька вироків російським злочинцям за скоєння воєнних злочинів на території України — це вбивства, катування цивільного населення. Це вже було", — нагадала Буткевич.

Водночас вона зауважила, що така процедура має й свої недоліки.

"Звісно, це має свої недоліки, оскільки особа безпосередньо покарання не несе. А вирок у справі іn absentia (інабсентіа) без присутності цієї особи означає, що коли вона буде перебувати, приміром, на території держави, яка зможе її затримати, вона буде тоді затриманий. І відповідно, передана, наприклад, Україні, якщо це український суд, і буде нести це покарання", — пояснила президентка Української асоціації міжнародного права.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав союзників підтримати спецтрибунал для РФ.