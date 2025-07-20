Можно ли Путина судить без его присутствия

Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич объяснила, можно ли судить российского диктатора Путина без его присутствия. По ее словам, в международном праве действительно существует такая процедура.

Об этом Ольга Буткевич рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Возможно ли наказать Путина без его присутствия

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич отметила, что Путина можно судить и без его присутствия. Ведь, как объяснила специалист, в международном праве существует процедура, которая позволяет судить преступника без его присутствия.

Буткевич напомнила, что в Украине уже вынесли несколько приговоров российским военным преступникам по такой процедуре.

"Если мы говорим о высшем военном политическом руководстве России, то специально для осуждения таких преступников был создан, и ратифицировала ВР недавно, специальный трибунал за преступление агрессии. Потому что преступление агрессии — оно так называемое лидерское преступление, и за него отвечает высшее военно-политическое руководство России", — объяснила Буткевич.

А также добавила, что кроме этого действует Международный уголовный суд, который также рассматривает эти вопросы.

По словам специалиста, в международном праве, как и собственно в уголовном праве, есть процедура іn absentia (инабсентиа) — это когда лицо могут судить без его присутствия.

"В таком виде в Украине уже вынесено несколько приговоров российским преступникам за совершение военных преступлений на территории Украины — это убийства, пытки гражданского населения. Это уже было", — напомнила Буткевич.

В то же время она отметила, что такая процедура имеет и свои недостатки.

"Конечно, это имеет свои недостатки, поскольку лицо непосредственно наказания не несет. А приговор по делу іn absentia (инабсентиа) без присутствия этого лица означает, что когда оно будет находиться, например, на территории государства, которое сможет его задержать, оно будет тогда задержано. И соответственно, передано, например, Украине, если это украинский суд, и будет нести это наказание", — объяснила президент Украинской ассоциации международного права.

Напомним, что недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ.