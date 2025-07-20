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Юрист ответила, можно ли Путина судить без его присутствия

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 08:50
Можно ли Путина судить без его присутствия
Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич объяснила, можно ли судить российского диктатора Путина без его присутствия. По ее словам, в международном праве действительно существует такая процедура.

Об этом Ольга Буткевич рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич отметила, что Путина можно судить и без его присутствия. Ведь, как объяснила специалист, в международном праве существует процедура, которая позволяет судить преступника без его присутствия.

Буткевич напомнила, что в Украине уже вынесли несколько приговоров российским военным преступникам по такой процедуре.

"Если мы говорим о высшем военном политическом руководстве России, то специально для осуждения таких преступников был создан, и ратифицировала ВР недавно, специальный трибунал за преступление агрессии. Потому что преступление агрессии — оно так называемое лидерское преступление, и за него отвечает высшее военно-политическое руководство России", — объяснила Буткевич.

А также добавила, что кроме этого действует Международный уголовный суд, который также рассматривает эти вопросы.

По словам специалиста, в международном праве, как и собственно в уголовном праве, есть процедура іn absentia (инабсентиа) — это когда лицо могут судить без его присутствия.

"В таком виде в Украине уже вынесено несколько приговоров российским преступникам за совершение военных преступлений на территории Украины — это убийства, пытки гражданского населения. Это уже было", — напомнила Буткевич.

В то же время она отметила, что такая процедура имеет и свои недостатки.

"Конечно, это имеет свои недостатки, поскольку лицо непосредственно наказания не несет. А приговор по делу іn absentia (инабсентиа) без присутствия этого лица означает, что когда оно будет находиться, например, на территории государства, которое сможет его задержать, оно будет тогда задержано. И соответственно, передано, например, Украине, если это украинский суд, и будет нести это наказание", — объяснила президент Украинской ассоциации международного права.

Напомним, что недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ.

владимир путин военные преступления наказание Международный уголовный суд Россия
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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