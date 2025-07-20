WhatsApp и Telegram в России хочет заблокировать Путин - на что россиян подсадят взамен

Мессенджер Telegram. Фото: Pexels

Российский диктатор Владимир Путин приказал до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования на территории России иностранного программного обеспечения. Речь идет, в частности, о мессенджерах, разработанных в "недружественных странах".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) в воскресенье, 20 июля.

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Разведчики говорят, что под угрозой блокировки в России оказался мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta. В РФ американская компания признана "экстремистской организацией".

"Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным", — говорится в сообщении.

В СВР добавляют, что российские власти уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки — мессенджер Max от VK.

"Всем чиновникам приказали перейти на Max. Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы — признаки вредоносного ПО. Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ", — подытожили в Службе внешней разведки.

А председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно рассказал, будут ли блокировать мессенджер Telegram в Украине.

Также мы объясняли, кому на самом деле принадлежат серверы Telegram и как мессенджер связан со спецслужбами РФ.