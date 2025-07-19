Чи закриватимуть Telegram в Україні — деталі

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів, чи закриватимуть месенджер Telegram в Україні. Він зазначив, що це рішення має бути обґрунтованим та політично доцільним.

Про це Руслан Стефанчук розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Стефанчук про можливе закриття Telegram в Україні

У відповідь на питання про можливе закриття Telegram в Україні Стефанчук сказав: "Якщо це технологічно можливо і політично доцільно, тоді треба це здійснювати".

"Будь-які такі речі — речі технологічні, вони вирішуються з технологічної точки зори. Можна прийняти 150 законів, гарних рішень, попіаритися, набрати лайки в тому ж самому Tlegram. Але потрібно розуміти, якщо це технологічно можливо і політично доцільно, то тоді це потрібно здійснювати", — зазначив голова ВРУ.

Водночас він наголосив, якщо рішення закрити Telegram — це просто заради піару, то такі рішення ухвалювати недоцільно. Стефанчук зауважив, що наразі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров активно працює з командою, тому значна частина російського контенту в Telegram недоступна, навіть із VPN.

"Значить, є така можливість. Значить, треба вести перемовини. Якщо потрібні будуть державницькі рішення — український парламент ухвалить їх. Але ще раз кажу: не для піару, не для того, щоб хтось отримував лайки, а для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки", — підсумував очільник Верховної Ради.

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