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Стефанчук ответил, будут ли закрывать Telegram в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:59
Будут ли закрывать Telegram в Украине — детали
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил, будут ли закрывать мессенджер Telegram в Украине. Он отметил, что это решение должно быть обоснованным и политически целесообразным.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Стефанчук о возможном закрытии Telegram в Украине

В ответ на вопрос о возможном закрытии Telegram в Украине, Стефанчук сказал: "Если это технологически возможно и политически целесообразно, тогда надо это осуществлять".

"Любые такие вещи, вещи технологические, они решаются с технологической точки зрения. Можно принять 150 законов, хороших решений, попиариться, набрать лайки в том же самом Tlegram. Но нужно понимать, если это технологически возможно, и политически целесообразно, то тогда это нужно осуществлять", — отметил председатель ВРУ.

В то же время он отметил, если решение закрыть Telegram — это просто ради пиара, то такие решения принимать нецелесообразно. Стефанчук отметил, что сейчас министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров активно работает с командой, поэтому значительная часть российского контента в Telegram недоступна, даже с VPN.

"Значит есть такая возможность. Значит надо вести переговоры, если нужны будут государственные решения — украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал лайки, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности", — подытожил глава Верховной Рады.

Ранее мы информировали, как уберечься от фейковых ботов в Telegram, которые воруют деньги.

Также мы объясняли, кому на самом деле принадлежат серверы Telegram и как мессенджер связан со спецслужбами РФ.

Верховная Рада Руслан Стефанчук соцсети Telegram мессенджер
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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