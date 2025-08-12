Чи заборонять Telegram в Україні — що каже Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

В Україні давно точаться розмови про заборону Telegram. Зазначається, що він несе національну загрозу, але багато військових та інших українців виступають проти цього рішення.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Економічній Правді".

Чи заборонять в Україні Telegram

Єрмак розповів, що 80% військових категорично проти заборони Telegram. Він наголосив, що голос бійців обов'язково потрібно враховувати і не створювати розкол у суспільстві, адже вони дають нам можливість тут сидіти.

"Моя особиста думка: я точно знаю, що пан Дуров і його Telegram не може не належати до Росії, але я поважаю думку народу України", — сказав керівник ОПУ.

Також у нього запитали про запрошення ЗМІ та Telegram-каналів на пресконференції президента. Андрій Єрмак пояснив, що Зеленський "дуже відкрита людина" і робить багато відкритих зустрічей, на які запрошують усі ЗМІ, які існують.

"Але якщо когось не запрошують, це рішення пресслужби президента. І якщо вони й стосуються, то це може трапитися тільки коли певна пресслужба, бачачи якісь факти, просто систематично перевіряються або друкується брехня і т. д. Свобода — це і обов’язок", — підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше на питання, чи закриватимуть Telegram в Україні, відповів Руслан Стефанчук. На його думку, це рішення має бути обґрунтованим та політично доцільним.

Водночас наприкінці липня у Службі зовнішньої розвідки повідомили, що Путін наказав до 1 вересня 2025 року заборонити месенджери, які розроблені у "недружніх країнах". Зокрема, це стосується Telegram i WhatsApp.