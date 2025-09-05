Відео
Головна Новини дня Нардеп висловився про ідею заблокувати Telegram в Україні

Нардеп висловився про ідею заблокувати Telegram в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:57
Нардеп Кицак прокоментував ідею заборонити Telegram в Україні
Телефон в руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

Нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак висловився про ідею заборонити Telegram в Україні. За його словами, це буде недієво, оскільки будь-які обмеження в медіа мають зворотний ефект.

Про це Богдан Кицак повідомив в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Заборона Telegram в Україні

"В цьому я не бачу ніякого сенсу, оскільки воно не буде працювати. Будь-яка заборона, особливо в медіа чи Telegram-канали, чи YouTube, чи TikTok, матиме зворотний ефект і буде свідчити про те, що влада або будь-які інші органи хочуть щось приховати", — зауважив Кицак.

За його словами, більш практичним варіантом є легалізація Telegram-каналів та виведення їх в правове поле, аби можна було визначити власників та контролювати дотримання етики.

Водночас Кицак наголосив, що існують ризики, оскільки анонімні Telegram-канали поширюють велику кількість фейків та російських ІПСО.

"В плані заборони, я в цьому ефективності жодної не бачу для держави, хоча є низка ризиків, які ці Telegram-канали несуть, оскільки дуже багато фейкової маніпулятивної інформації, яка запускається, зокрема через російське ІПСО. Воно дуже швидко поширюється. Наразі Telegram є основним джерелом отримання інформації", — додав нардеп.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що 80% військових категорично проти заборони Telegram

Раніше глава Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо рішення закрити Telegram — це просто заради піару, то їх ухвалювати недоцільно. 

українці соцмережі Україна нардепи Telegram заборона
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
