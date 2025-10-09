Telegram в Украине — в Нацсовете говорят о регуляции соцсети

Telegram на телефоне. Фото: freepik

Руководитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что в Украине нужно регулировать Telegram. По ее словам, он "зашел под кожу каждого".

Об этом Ольга Герасимьюк сообщила во время Donbas Media Forum 9 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Будут ли регулировать Telegram в Украине

Герасимьюк рассказала, что сейчас медийщики сами усиливают влияние Telegram, когда вместо официальных источников цитируют политиков и чиновников именно из их Telegram-каналов.

Также она привела пример эстонского исследования, которое доказало, что именно через Telegram распространяется наиболее токсичная дезинформация.

"Несмотря на это, сервис до сих пор остается вне регулирования — компания сознательно занижает данные о количестве пользователей, чтобы избежать штрафов и контроля, которые распространяются на крупные платформы за нарушение законодательства", — отметила руководитель Нацсовета.

Она добавила, что люди, которые активно читают всю информацию с этой платформы, порой не знают и не понимают, что это опасность. По словам, Герасимьюк она часто обсуждает вопрос регуляции Telegram с европейскими коллегами и к этому нужно стремиться.

Напомним, ранее о запрете Telegram в Украине высказался Даниил Гетманцев. Он считает, что государство должно знать, кто стоит за Telegram-каналами, чтобы обеспечить ответственность за распространение фейков.

В то же время опрос группы "Рейтинг" показал, что украинцы больше доверяют Telegram-каналам, чем телевидению. Telegram остается главным источником информации.