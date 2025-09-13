Гетманцев поддержал идею персонализации Telegram-каналов

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что государство должно знать, кто стоит за Telegram-каналами, чтобы обеспечить ответственность за распространение фейков. В то же время он подчеркнул, что полный запрет мессенджера противоречил бы демократическим принципам, за которые борется Украина.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE в субботу, 13 сентября.

Позиция относительно телеграмм-каналов

Гетманцев пояснил, что поддерживает идею начальника ГУР Кирилла Буданова по персонализации Telegram-каналов. По его мнению, это позволит устанавливать ответственных за распространение ложной информации. Законопроект, который обсуждается в Верховной Раде, имеет целью ввести систему владельцев каналов, которые бы несли материальную ответственность за контент.

"Против любого и политика, и чиновника, и не чиновника за деньги можно заказать достаточно быстро медийную кампанию... И ты никого не найдешь, кто за этим телеграмм-каналом стоит. Поэтому я поддерживаю тот законопроект, который есть в Верховной Раде, чтобы у каждого телеграмм-канала был свой владелец, который бы нес материальную ответственность за недостоверную информацию", — подчеркнул Гетманцев.

Он подчеркнул, что личная ответственность владельцев каналов будет способствовать повышению уровня информационной безопасности. Однако ограничения на использование самого мессенджера он считает неуместными. По его словам, блокировка Telegram противоречила бы принципам свободы слова.

"Убежден в том, что мы не та страна, которая должна запрещать мессенджеры. Все же мы и воюем за определенные демократические ценности, поэтому запрещать точно не надо", — добавил он.

Гетманцев призвал к сбалансированному подходу, который одновременно будет защищать общество от дезинформации и не будет ограничивать права граждан. Он подчеркнул, что основная цель — сделать Telegram-каналы прозрачными и ответственными.

