Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев резко высказался о растратах на фортификациях

Гетманцев резко высказался о растратах на фортификациях

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 08:32
Гетманцев прокомментировал растраты на возведении фортификаций
Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко прокомментировал инцидент с растратой средств при возведении фортификаций в Донецкой области. Он назвал это "мародерством".

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев о растратах на фортификациях

Даниил Гетманцев прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о растрате средств при возведении фортификаций в Донецкой области.

Глава финансового комитета отметил, если это правда, то это не коррупция, это мародерство. По мнению Гетманцева, за такие действия необходимо жестоко наказывать.

В то же время чиновник требует ответственности "высшего сорта" для людей, которые причастны к растрате средств при возведении фортификационных сооружений

"Если это действительно так, а я убежден, что НАБУ должно разобраться, так это или нет. То это не коррупция, это мародерство. И за мародерство я бы лично расстреливал. Но, собственно, у нас гуманное государство и Конституцией это не предусмотрено. Но то, что должна быть ответственность высшего сорта, и то, что такие люди должны подвергаться анафеме — это бесспорный факт", — сказал Гетманцев.

Недавно Даниил Гетманцев объяснил, что должны делать граждане Украины, чтобы побороть коррупцию.

Ранее Гетманцев рассказал о прогрессе в детенизации рынка и улучшении ситуации с наполнением бюджета Украины.

НАБУ коррупция Даниил Гетманцев Донецкая область война в Украине фортификации
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации