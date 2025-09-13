Гетманцев прокомментировал растраты на возведении фортификаций

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко прокомментировал инцидент с растратой средств при возведении фортификаций в Донецкой области. Он назвал это "мародерством".

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Гетманцев о растратах на фортификациях

Даниил Гетманцев прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о растрате средств при возведении фортификаций в Донецкой области.

Глава финансового комитета отметил, если это правда, то это не коррупция, это мародерство. По мнению Гетманцева, за такие действия необходимо жестоко наказывать.

В то же время чиновник требует ответственности "высшего сорта" для людей, которые причастны к растрате средств при возведении фортификационных сооружений

"Если это действительно так, а я убежден, что НАБУ должно разобраться, так это или нет. То это не коррупция, это мародерство. И за мародерство я бы лично расстреливал. Но, собственно, у нас гуманное государство и Конституцией это не предусмотрено. Но то, что должна быть ответственность высшего сорта, и то, что такие люди должны подвергаться анафеме — это бесспорный факт", — сказал Гетманцев.

Недавно Даниил Гетманцев объяснил, что должны делать граждане Украины, чтобы побороть коррупцию.

Ранее Гетманцев рассказал о прогрессе в детенизации рынка и улучшении ситуации с наполнением бюджета Украины.