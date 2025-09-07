Гетманцев ответил, что нужно для уничтожения коррупции

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что должны делать граждане Украины, чтобы побороть коррупцию. По его словам, украинцы должны требовать чек за каждую услугу.

Об этом Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев об уничтожении коррупции в Украине

Гетманцев отметил, что для того, чтобы побороть коррупцию и теневой бизнес в Украине нужно требовать чек за каждую услугу.

Председатель финансового комитета заявил, что теневики, которые уклоняются от уплаты налогов, воруют в армии.

По словам чиновника, каждая третья тонна кофе завозится в Украину контрабандой. Он подчеркнул, что ежедневная снисходительность к тем, кто не платит налоги и занимается контрабандой, — это и есть причина, почему в стране такой низкий уровень социальных выплат.

"Каждая третья тонна кофе импортируется контрабандой. И это вопрос не только кофе с молоком, это вопрос вообще нашей экономики, и нашей толерантности к тени. Мы должны осуждать уклонение от налогообложения, понимать, что уклонист украл у тебя. Не у какого-то абстрактного государства, а у тебя лично украл, потому что ты своим налогом закрыл его дыру, которую он образовал", — подчеркнул Гетманцев.

В то же время он предлагает каждому украинцу — всегда и везде требовать чек, а если не дают — обращаться в налоговую.

"Я хочу обратиться к людям и попросить об одной вещи — требуйте чек при покупке товаров и услуг. Это вопрос осознания нас самих европейцами и осознание того, что если мы хотим иметь цивилизацию — мы имеем право обеспечить равные, правильные правила, которым должны следовать все. А не "кто хитрее — тот у нас будет успешнее". А "кто не хитрее — тот будет получать пенсию в 6,5 тысяч гривен", — отметил нардеп.

