Гетманцев рассказал о результатах детенизации валютных обменов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что детенизация валютных обменников принесла бюджету Украины сотни миллионов. По его данным, бюджет получил от обменников более 700 млн грн взносов.

Об этом Даниил Гетманцев сообщил в субботу, 6 сентября, в Telegram.

Гетманцев о детенизации валютных обменников

По информации Гетманцева, в январе — августе 2025 года пункты обмена валюты перечислили в бюджет 710 млн грн авансовых взносов по налогу на прибыль (НнП). Это на 187 млн грн больше, чем в прошлом году, и почти на полмиллиарда — чем два года назад.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, детенизация валютных операций дала ощутимый результат. Следовательно, только за первое полугодие бюджет получил 415 млн грн налога на прибыль против 275 млн в 2024-м и 237 млн в 2023 году.

В то же время доходы легальных участников рынка за два года выросли на 36%, а количество убыточных компаний уменьшилось.

По данным Гетманцева, по состоянию на начало августа этого года в Украине работает около 3,7 тысячи пунктов обмена валют и 59 юридических лиц.

Гетманцев подчеркнул, что система авансовых взносов оказалась "нестандартной, но эффективной" и обеспечила стабильные поступления от тех, кто годами избегал уплаты.

Вместе с тем, он признал, что количество нелегальных обменников до сих пор существенно превышает легальный сектор. Поэтому, по его словам, задача правоохранителей — остановить их деятельность и создать условия для прозрачного валютного рынка.

"Результат очевиден — плательщики, которые годами избегали уплаты, сегодня обеспечивают сотни миллионов гривен стабильных поступлений. Вместе с этим, следует признать, что государство введя справедливую систему налогообложения прибыли легальных обменных пунктов, не обеспечило равенство в налогообложении как таковом. И количество нелегальных обменников значительно превышает легальный сектор, это мы можем увидеть на улицах наших городов.

Поэтому неотложной задачей правоохранительных органов является прекращение деятельности нелегальных обменных пунктов и создание предпосылок существования белого рынка валютно-обменных операций", — резюмировал Гетманцев.

