Гетманцев розповів про результати детінізації валютних обмінів

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що детінізація валютних обмінників принесла бюджету України сотні мільйонів. За його даними, бюджет отримав від обмінників понад 700 млн грн внесків.

Про це Данило Гетманцев повідомив у суботу, 6 вересня, в Telegram.

Інфографіка: Данило Гетманцев/Telegram

Гетманцев про детінізацію валютних обмінників

За інформацією Гетманцева, у січні — серпні 2025 року пункти обміну валюти перерахували до бюджету 710 млн грн авансових внесків із податку на прибуток (ПнП). Це на 187 млн грн більше, ніж торік, і майже на пів мільярда — ніж два роки тому.

За словами очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, детінізація валютних операцій дала відчутний результат. Відтак, лише за перше півріччя бюджет отримав 415 млн грн податку на прибуток проти 275 млн у 2024-му та 237 млн у 2023 році.

Водночас доходи легальних учасників ринку за два роки зросли на 36%, а кількість збиткових компаній зменшилась.

За даними Гетманцева, станом на початок серпня цього року в Україні працює близько 3,7 тисячі пунктів обміну валют та 59 юридичних осіб.

Гетманцев підкреслив, що система авансових внесків виявилася "нестандартною, але ефективною" і забезпечила стабільні надходження від тих, хто роками уникав сплати.

Разом із тим, він визнав, що кількість нелегальних обмінників і досі суттєво перевищує легальний сектор. Тому, за його словами, завдання правоохоронців — зупинити їхню діяльність і створити умови для прозорого валютного ринку.

"Результат очевидний — платники, які роками уникали сплати, сьогодні забезпечують сотні мільйонів гривень стабільних надходжень. Разом з цим, слід визнати, що держава запровадивши справедливу систему оподаткування прибутку легальних обмінних пунктів, не забезпечила рівність в оподаткуванні як такому. І кількість нелегальних обмінників значно перевищує легальний сектор, це ми можемо побачити на вулицях наших міст.

Тому невідкладним завданням правоохоронних органів є припинення діяльності нелегальних обмінних пунктів і створення передумов існування білого ринку валютно-обмінних операцій", — резюмував Гетманцев.

