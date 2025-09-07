Гетманцев відповів, що потрібно для знищення корупції

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що мають робити громадяни України, аби побороти корупцію. За його словами, українці повинні вимагати чек за кожну послугу.

Про це Гетманцев сказав у інтервʼю Новини.LIVE.

Гетманцев про знищення корупції в Україні

Гетманцев зазначив, що для того, аби побороти корупцію та тіньовий бізнес в Україні потрібно вимагати чек за кожну послугу.

Голова фінансового комітету заявив, що тіньовики, які ухиляються від сплати податків, крадуть в армії.

За словами посадовця, кожна третя тонна кави завозиться в Україну контрабандою. Він наголосив, що щоденна поблажливість до тих, хто не сплачує податки та займається контрабандою, — це і є причина, чому в країні такий низький рівень соціальних виплат.

"Кожна третя тонна кави імпортується контрабандою. І це питання не тільки кави з молоком, це питання взагалі нашої економіки, і нашої толерантності до тіні. Ми маємо засуджувати ухилення від оподаткування, розуміти, що ухилянт вкрав в тебе. Не у якоїсь абстрактної держави, а в тебе особисто вкрав, бо ти своїм податком закрив його дірку, яку він утворив", — наголосив Гетманцев.

Водночас він пропонує кожному українцю — завжди й усюди вимагати чек, а якщо не дають — звертатись до податкової.

"Я хочу звернутися до людей і попросити про одну річ — вимагайте чек при купівлі товарів та послуг. Це питання усвідомлення нас самих європейцями й усвідомлення того, що якщо ми хочемо мати цивілізацію — ми маємо право забезпечити рівні, правильні правила, яким маємо слідувати всі. А не "хто хитріший — той у нас буде успішніший". А "хто не хитріший — той буде отримувати пенсію в 6,5 тисяч гривень", — зауважив нардеп.

Нещодавно Гетманцев заявив, що детінізація валютних обмінників принесла бюджету України сотні мільйонів.

А раніше Гетманцев повідомляв, що в Україні продовжує зростати тіньовий ринок тютюну та алкоголю.