Гетманцев заявил, что половина экономики Украины в тени

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Половина экономики в Украине работает вне официального учета. Речь идет примерно о 900 млрд гривен.

Об этом в интервью для Новини.LIVE, 12 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что сказал Гетманцев об экономике в тени

"Мы говорим о том, что у нас половина экономики в тени, и если половина, то мы говорим о 900 миллиардах гривен налогами", — заявил Гетманцев.

Также глава финансового комитета прокомментировал информацию СМИ о якобы нехватке 300 млрд гривен для военных до конца 2025 года.

По словам Гетманцева, он не может подтвердить эту цифру, поскольку это вопрос к Министерству финансов. Также чиновник проинформировал, что после внесения бюджета в Верховную Раду 15 сентября Минфин представит счета и предложения.

