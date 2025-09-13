Видео
Главная Новости дня В Украине половина экономики в тени, — Гетманцев

В Украине половина экономики в тени, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 02:45
Гетманцев заявил, что половина экономики Украины в тени
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Половина экономики в Украине работает вне официального учета. Речь идет примерно о 900 млрд гривен. 

Об этом в интервью для Новини.LIVE, 12 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Что сказал Гетманцев об экономике в тени

"Мы говорим о том, что у нас половина экономики в тени, и если половина, то мы говорим о 900 миллиардах гривен налогами", — заявил Гетманцев.

Также глава финансового комитета прокомментировал информацию СМИ о якобы нехватке 300 млрд гривен для военных до конца 2025 года.

По словам Гетманцева, он не может подтвердить эту цифру, поскольку это вопрос к Министерству финансов. Также чиновник проинформировал, что после внесения бюджета в Верховную Раду 15 сентября Минфин представит счета и предложения.

Напомним, недавно мы писали, что должны делать украинцы, чтобы побороть коррупцию. По словам Гетманцева, украинцы должны требовать чек за каждую услугу.

Также глава финансового комитета недавно рассказал, что детенизация валютных обменников принесла бюджету Украины более 700 млн гривен взносов.

госбюджет Даниил Гетманцев Украина военные экономика бюджет
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
