Головна Новини дня В Україні половина економіки в тіні, — Гетманцев

В Україні половина економіки в тіні, — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 02:45
Гетманцев заявив, що половина економіки України в тіні
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Половина економіки в Україні працює поза офіційним обліком. Мова йде приблизно про 900 млрд гривень. 

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE, 12 вересня, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Що сказав Гетманцев про економіку в тіні

"Ми говоримо про те, що у нас половина економіки в тіні, і якщо половина, то ми говоримо про 900 мільярдів гривень податками", — заявив Гетманцев.

Також голова фінансового комітету прокоментував інформацію ЗМІ про нібито брак 300 млрд гривень для військових до кінця 2025 року.

За словами Гетманцева, він не може підтвердити цю цифру, оскільки це питання до Міністерства фінансів. Також посадовець поінформував, що після внесення бюджету до Верховної Ради 15 вересня Мінфін представить рахунки та пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мають робити українці, щоб побороти корупцію. За словами Гетманцева, українці повинні вимагати чек за кожну послугу.

Також голова фінансового комітету нещодавно розповів, що детінізація валютних обмінників принесла бюджету України понад 700 млн гривень внесків.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
