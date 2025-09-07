Продажи топлива падают, а НДС растет - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Несмотря на уменьшение продаж горючего на 13%, поступления от НДС выросли на 23%. По словам главы финансового комитета, это свидетельствует о прогрессе в детенизации рынка и улучшении ситуации с наполнением бюджета.

Об этом глава финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 7 сентября.

Ситуация с рынком топлива и налогами

Гетманцев отметил, что тенденции на топливном рынке положительные, ведь легализация бизнеса дает ощутимый эффект. Он напомнил, что значительную роль в этом играет закон об авансовых взносах — теперь каждая заправка ежемесячно платит 60 тысяч гривен налога на прибыль, что увеличивает прозрачность отрасли. Также он добавил, что в 2024 году производилось в три раза больше легального спирта, чем в 2021-м.

"Видим уменьшение декларирования НДС при увеличении объемов продаж. Поэтому здесь действительно налоговая должна обратить больше внимания. Здесь есть недоработки, очевидно", — подчеркнул Гетманцев.

Он пояснил, что ситуация на рынке ликеро-водочной продукции остается проблемной, ведь показатели декларирования не соответствуют объемам реализации. По его словам, ГНС должна активнее контролировать этот сегмент, чтобы избежать налоговых потерь. Гетманцев отметил, что легализация рынка продолжается, и государство продолжает работать над увеличением поступлений в бюджет.

Напомним, что Гетманцев отмечал: граждане должны требовать чек за каждую услугу, чтобы способствовать преодолению коррупции.

Ранее мы также информировали, что в Украине были случаи применения оружия в гражданской жизни, поэтому Гетманцев считает: государство должно оперативно и жестко реагировать, чтобы не допустить роста уровня преступности.