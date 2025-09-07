Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев про ринок пального — несподівані дані по ПДВ

Гетманцев про ринок пального — несподівані дані по ПДВ

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 19:18
Продажі пального падають, а ПДВ зростає — Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Попри зменшення продажів пального на 13%, надходження від ПДВ зросли на 23%. За словами голови фінансового комітету, це свідчить про прогрес у детінізації ринку та покращення ситуації з наповненням бюджету.

Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у неділю, 7 вересня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація з ринком пального та податками

Гетманцев зазначив, що тенденції на паливному ринку позитивні, адже легалізація бізнесу дає відчутний ефект. Він нагадав, що значну роль у цьому відіграє закон про авансові внески — тепер кожна заправка щомісяця сплачує 60 тисяч гривень податку на прибуток, що збільшує прозорість галузі. Також він додав, що в 2024 році вироблялось у три рази більше легального спирту, ніж у 2021-му.

"Бачимо зменшення декларування ПДВ при збільшенні обсягів продажу. Тому тут дійсно податкова повинна звернути більше уваги. Тут є недопрацювання, очевидно", — наголосив Гетманцев.

Він пояснив, що ситуація на ринку лікеро-горілчаної продукції залишається проблемною, адже показники декларування не відповідають обсягам реалізації. За його словами, ДПС має активніше контролювати цей сегмент, щоб уникнути податкових втрат. Гетманцев наголосив, що легалізація ринку триває, і держава продовжує працювати над збільшенням надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що Гетманцев наголошував: громадяни повинні вимагати чек за кожну послугу, щоб сприяти подоланню корупції.

Раніше ми також інформували, що в Україні траплялися випадки застосування зброї в цивільному житті, тож Гетманцев вважає: держава має оперативно та жорстко реагувати, аби не допустити зростання рівня злочинності.

Данило Гетманцев бізнес пальне ринок пального ПДВ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації