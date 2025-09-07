Продажі пального падають, а ПДВ зростає — Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Попри зменшення продажів пального на 13%, надходження від ПДВ зросли на 23%. За словами голови фінансового комітету, це свідчить про прогрес у детінізації ринку та покращення ситуації з наповненням бюджету.

Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у неділю, 7 вересня.

Ситуація з ринком пального та податками

Гетманцев зазначив, що тенденції на паливному ринку позитивні, адже легалізація бізнесу дає відчутний ефект. Він нагадав, що значну роль у цьому відіграє закон про авансові внески — тепер кожна заправка щомісяця сплачує 60 тисяч гривень податку на прибуток, що збільшує прозорість галузі. Також він додав, що в 2024 році вироблялось у три рази більше легального спирту, ніж у 2021-му.

"Бачимо зменшення декларування ПДВ при збільшенні обсягів продажу. Тому тут дійсно податкова повинна звернути більше уваги. Тут є недопрацювання, очевидно", — наголосив Гетманцев.

Він пояснив, що ситуація на ринку лікеро-горілчаної продукції залишається проблемною, адже показники декларування не відповідають обсягам реалізації. За його словами, ДПС має активніше контролювати цей сегмент, щоб уникнути податкових втрат. Гетманцев наголосив, що легалізація ринку триває, і держава продовжує працювати над збільшенням надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що Гетманцев наголошував: громадяни повинні вимагати чек за кожну послугу, щоб сприяти подоланню корупції.

Раніше ми також інформували, що в Україні траплялися випадки застосування зброї в цивільному житті, тож Гетманцев вважає: держава має оперативно та жорстко реагувати, аби не допустити зростання рівня злочинності.