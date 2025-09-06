Відео
В Україні зросла кількість злочинів зі зброєю, — Гетманцев

В Україні зросла кількість злочинів зі зброєю, — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 23:59
Зростання злочинів зі зброєю в Україні — як має реагувати держава
Данило Гетманцев. Фото: Укрінформ

В Україні вже були випадки, коли громадяни використовували зброю в цивільному житті. Аби запобігти загостренню ситуації зі злочинністю, держава має жорстко реагувати на подібні інциденти.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Зростання злочинності з використанням зброї в Україні

Ведуча Настя Рейн зазначила, що після завершення війни багато людей, які володіють зброєю, повернуться до мирного життя. 

"Не дай Боже, настане в нас Дикий Захід на вулицях міста, коли люди потребуватимуть справедливості й відновлюватимуть її єдиним відомим їм шляхом: тим, який пройшли на фронті", — припустила журналістка.

У відповідь Гетманцев заявив, що випадки використання зброї в повсякденному житті є й зараз — реакція держави на подібні порушення має бути негайною.

"Хочу нагадати Вам про випадок у Фастові... Убивство одного чоловіка й поранення іншого. Воно вже є (загострення ситуації зі злочинністю, — Ред.), і вже сьогодні має бути жорстка реакція", — наголосив Гетманцев.

Що відомо про вбивство у Фастові

31 серпня на одній із вулиць Фастова зловмисник, поконфліктувавши із двома чоловіками здійснив у них декілька пострілів. Молодший постраждалий помер у лікарні, а його батька госпіталізували. Стрільця затримали.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Потерпілий помер до приїзду медиків.

Також ми повідомляли, що донька Ірини Фаріон Софія Особа пояснила, за що вбили її матір. Жінка вважає, що мовознавицю розстріляли через боротьбу за українську мову та чітку громадянську позицію.

Верховна Рада зброя стрілянина Данило Гетманцев злочин
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
