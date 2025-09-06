Видео
Главная Новости дня В Украине возросло количество преступлений с оружием, — Гетманцев

В Украине возросло количество преступлений с оружием, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 23:59
Рост преступлений с оружием в Украине — как должно реагировать государство
Даниил Гетманцев. Фото: Укрінформ

В Украине уже были случаи, когда граждане использовали оружие в гражданской жизни. Чтобы предотвратить обострение ситуации с преступностью, государство должно жестко реагировать на подобные инциденты.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Рост преступности с использованием оружия в Украине

Ведущая Настя Рейн отметила, что после завершения войны многие люди, владеющие оружием, вернутся к мирной жизни.

"Не дай Бог, наступит у нас Дикий Запад на улицах города, когда люди будут нуждаться в справедливости и восстанавливать ее единственным известным им путем: тем, который прошли на фронте", — предположила журналистка.

В ответ Гетманцев заявил, что случаи использования оружия в повседневной жизни есть и сейчас — реакция государства на подобные нарушения должна быть немедленной.

"Хочу напомнить Вам о случае в Фастове... Убийство одного мужчины и ранение другого. Оно уже есть (обострение ситуации с преступностью, — Ред.), и уже сегодня должна быть жесткая реакция", — подчеркнул Гетманцев.

Что известно об убийстве в Фастове

31 августа на одной из улиц Фастова злоумышленник, поконфликтовав с двумя мужчинами, совершил в них несколько выстрелов. Младший пострадавший скончался в больнице, а его отца госпитализировали. Стрелка задержали.

Напомним, 30 августа во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Также мы сообщали, что дочь Ирины Фарион София Особа объяснила, за что убили ее мать. Женщина считает, что языковеда расстреляли за борьбу за украинский язык и четкую гражданскую позицию.

Верховная Рада оружие стрельба Даниил Гетманцев преступление
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
