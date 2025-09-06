Рост преступлений с оружием в Украине — как должно реагировать государство

Даниил Гетманцев. Фото: Укрінформ

В Украине уже были случаи, когда граждане использовали оружие в гражданской жизни. Чтобы предотвратить обострение ситуации с преступностью, государство должно жестко реагировать на подобные инциденты.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Рост преступности с использованием оружия в Украине

Ведущая Настя Рейн отметила, что после завершения войны многие люди, владеющие оружием, вернутся к мирной жизни.

"Не дай Бог, наступит у нас Дикий Запад на улицах города, когда люди будут нуждаться в справедливости и восстанавливать ее единственным известным им путем: тем, который прошли на фронте", — предположила журналистка.

В ответ Гетманцев заявил, что случаи использования оружия в повседневной жизни есть и сейчас — реакция государства на подобные нарушения должна быть немедленной.

"Хочу напомнить Вам о случае в Фастове... Убийство одного мужчины и ранение другого. Оно уже есть (обострение ситуации с преступностью, — Ред.), и уже сегодня должна быть жесткая реакция", — подчеркнул Гетманцев.

Что известно об убийстве в Фастове

31 августа на одной из улиц Фастова злоумышленник, поконфликтовав с двумя мужчинами, совершил в них несколько выстрелов. Младший пострадавший скончался в больнице, а его отца госпитализировали. Стрелка задержали.

