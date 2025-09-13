Гетманцев прокоментував розтрати на зведенні фортифікацій

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко прокоментував інцидент щодо розтрати коштів при зведенні фортифікацій на Донеччині. Він назвав це "мародерством".

Про це Данило Гетманцев сказав у інтервʼю Новини.LIVE.

Гетманцев про розтрати на фортифікаціях

Данило Гетманцев прокоментував розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо розтрати коштів при зведенні фортифікацій на Донеччині.

Голова фінансового комітету зазначив, якщо це правда, то це не корупція, це мародерство. На думку Гетманцева, за такі дії необхідно жорстоко карати.

Водночас посадовець вимагає відповідальності "найвищого ґатунку" для людей, які дотичні до розтрати коштів при зведенні фортифікаційних споруд

"Якщо це дійсно так, а я переконаний, що НАБУ має розібратися так це, чи ні. То це не корупція, це мародерство. І за мародерство я б особисто розстрілював. Але, власне, у нас гуманна держава і Конституцією це не передбачено. Але те, що повинна бути відповідальність найвищого ґатунку, і те, що такі люди мають піддаватися анафемі — це безперечний факт", — сказав Гетманцев.

