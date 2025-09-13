Гетманцев підтримав ідею персоналізації Telegram-каналів

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що держава має знати, хто стоїть за Telegram-каналами, аби забезпечити відповідальність за поширення фейків. Водночас він підкреслив, що повна заборона месенджера суперечила б демократичним принципам, за які бореться Україна.

Про це Данило Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 13 вересня.

Позиція щодо телеграм-каналів

Гетманцев пояснив, що підтримує ідею начальника ГУР Кирила Буданова щодо персоналізації Telegram-каналів. На його думку, це дозволить встановлювати відповідальних за поширення неправдивої інформації. Законопроєкт, який обговорюється у Верховній Раді, має на меті запровадити систему власників каналів, які б несли матеріальну відповідальність за контент.

"Проти будь-якого і політика, і чиновника, і не чиновника за гроші можна замовити достатньо швидко медійну кампанію… І ти нікого не знайдеш, хто за цим телеграм-каналом стоїть. Тому я підтримую той законопроект, який є у Верховній Раді, аби у кожного телеграм-каналу був свій власник, який би ніс матеріальну відповідальність за недостовірну інформацію", — наголосив Гетманцев.

Він підкреслив, що особиста відповідальність власників каналів сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки. Проте обмеження на використання самого месенджера він вважає недоречними. За його словами, блокування Telegram суперечило б принципам свободи слова.

"Переконаний в тому, що ми не та країна, яка має забороняти месенджери. Все ж таки ми і воюємо за певні демократичні цінності, тому забороняти точно не треба", — додав він.

Гетманцев закликав до збалансованого підходу, який одночасно захищатиме суспільство від дезінформації й не обмежуватиме права громадян. Він підкреслив, що основна мета — зробити Telegram-канали прозорими й відповідальними.

