Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чи заборонятимуть Telegram в Україні — позиція Гетманцева

Чи заборонятимуть Telegram в Україні — позиція Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 23:48
Гетманцев підтримав ідею персоналізації Telegram-каналів
Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що держава має знати, хто стоїть за Telegram-каналами, аби забезпечити відповідальність за поширення фейків. Водночас він підкреслив, що повна заборона месенджера суперечила б демократичним принципам, за які бореться Україна.

Про це Данило Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 13 вересня.

Реклама
Читайте також:

Позиція щодо телеграм-каналів

Гетманцев пояснив, що підтримує ідею начальника ГУР Кирила Буданова щодо персоналізації Telegram-каналів. На його думку, це дозволить встановлювати відповідальних за поширення неправдивої інформації. Законопроєкт, який обговорюється у Верховній Раді, має на меті запровадити систему власників каналів, які б несли матеріальну відповідальність за контент.

"Проти будь-якого і політика, і чиновника, і не чиновника за гроші можна замовити достатньо швидко медійну кампанію… І ти нікого не знайдеш, хто за цим телеграм-каналом стоїть. Тому я підтримую той законопроект, який є у Верховній Раді, аби у кожного телеграм-каналу був свій власник, який би ніс матеріальну відповідальність за недостовірну інформацію", — наголосив Гетманцев.

Він підкреслив, що особиста відповідальність власників каналів сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки. Проте обмеження на використання самого месенджера він вважає недоречними. За його словами, блокування Telegram суперечило б принципам свободи слова.

"Переконаний в тому, що ми не та країна, яка має забороняти месенджери. Все ж таки ми і воюємо за певні демократичні цінності, тому забороняти точно не треба", — додав він.

Гетманцев закликав до збалансованого підходу, який одночасно захищатиме суспільство від дезінформації й не обмежуватиме права громадян. Він підкреслив, що основна мета — зробити Telegram-канали прозорими й відповідальними.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев різко відреагував на ситуацію з розтратою коштів під час будівництва фортифікацій на Донеччині. 

Раніше ми також інформували, що Данило Гетманцев заявив: у разі загибелі військового його родина отримує компенсацію у розмірі 15 млн гривень. При цьому виплата здійснюється частинами, а не одноразовим платежем.

Данило Гетманцев Telegram персональні дані Кирило Буданов законопроєкт месенджер
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації