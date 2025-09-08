Украинцы меньше доверяют YouTube и СМИ — где читают новости

Девушка смотрит в смартфон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года Социологическая группа "Рейтинг" провела всеукраинское исследование медиапотребления украинцев. Опрос показал, что в Украине все больше людей читают новости в соцсетях, а традиционные СМИ теряют спрос.

Об этом говорится в результатах опроса, которые опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Где украинцы чаще всего читают новости согласно опросу

По результатам опроса, Telegram остается главным источником информации для украинцев — его постоянно или часто читают 52% респондентов. На втором месте оказался YouTube (32%), а на третьем — Facebook (28%).

Телемарафон "Единые новости" и чаты в Viber регулярно просматривают по 25% опрошенных. В то же время печатные газеты и журналы теряют актуальность: 84% никогда их не используют для получения новостей. Также большинство респондентов не пользуется радио (75%), региональными медиа (69%), онлайн-ресурсами местных изданий (67%) и международными онлайн-медиа (66%).

Результаты опроса.

Доверяют ли украинцы медиа

Доверие к медиа в Украине довольно снизилось. Относительно больше граждан доверяют Telegram-каналам (29%) и YouTube-каналам (24%). Международным и украинским онлайн-изданиям доверяет лишь 16%. Наибольшее недоверие вызывает телемарафон "Единые новости": аж 39% опрошенных заявили, что не доверяют ему или склонны не доверять.

Рейтинг доверия украинцев к медиа.

Проверяют ли украинцы достоверность новостей?

Почти 40% никогда не проверяют достоверность новостей, а 18% всегда интересуются происхождением новостей. Чаще всего факты проверяют молодежь, военные, ветераны и люди с высшим образованием.

Чаще всего украинцы решают проверить новость через "интуицию" и собственный опыт — таких среди опрошенных 34%. Также среди методов проверки является сопоставление информации с несколькими авторитетными источниками (25% опрошенных). В то же время только 35% считают, что им легко отличить правду от лжи в СМИ, тогда как 28% признают, что это сложно.

Кто чаще всего верит фейкам и выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО

Интересно, что результаты информационного теста показали, что 59% украинцев не могут контролировать качество новостей, которые они читают. В результатах опроса отметили, что такие граждане значительно меньше поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, реже интересуются политическими новостями и имеют более низкий уровень доверия к медиа.

Среди этой группы преобладают двуязычные и русскоязычные респонденты, жители прифронтовых территорий, а также менее обеспеченные и менее образованные слои населения.

Напомним, тем временем в Украине ведутся дискуссии о необходимости запрета работы мессенджера Telegram. Руководитель Офиса Президента Украины ответил, будет ли принято такое решение.