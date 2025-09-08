Українці менше довіряють YouTube та ЗМІ — де читають новини

Дівчина дивиться в смартфон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року Соціологічна група "Рейтинг" провела всеукраїнське дослідження медіаспоживання українців. Опитування показало, що в Україні все більше людей читають новини у соцмережах, а традиційні ЗМІ втрачають попит.

Про це йдеться у результатах опитування, які опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

Де українці найчастіше читають новини згідно з опитуванням

За результатами опитування, Telegram залишається головним джерелом інформації для українців — його постійно або часто читають 52% респондентів. На другому місці опинився YouTube (32%), а на третьому — Facebook (28%).

Телемарафон "Єдині новини" та чати у Viber регулярно переглядають по 25% опитаних. Водночас друковані газети та журнали втрачають актуальність: 84% ніколи їх не використовують для отримання новин. Також більшість респондентів не користується радіо (75%), регіональними медіа (69%), онлайн-ресурсами місцевих видань (67%) та міжнародними онлайн-медіа (66%).

Результати опитування. Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Чи українці довіряють медіа

Довіра до медіа в Україні доволі знизилась. Відносно більше громадян довіряють Telegram-каналам (29%) та YouTube-каналам (24%). Міжнародним та українським онлайн-виданням довіряє лише 16%. Найбільшу недовіру викликає телемарафон "Єдині новини": аж 39% опитаних заявили, що не довіряють йому або схильні не довіряти.

Рейтинг довіри українців до медіа. Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Чи перевіряють українці достовірність новин?

Майже 40% ніколи не перевіряють достовірність новин, а 18% завжди цікавляться походженням новин. Найчастіше факти перевіряють молодь, військові, ветерани та люди з вищою освітою.

Найчастіше українці вирішують перевірити новину через "інтуїцію" та власний досвід — таких серед опитаних 34%. Також серед методів перевірки є зіставлення інформації з кількома авторитетними джерелами (25% опитаних). Водночас лише 35% вважають, що їм легко відрізнити правду від неправди у ЗМІ, тоді як 28% визнають, що це складно.

Хто найчастіше вірить фейкам та виступає проти вступу України в ЄС та НАТО

Цікаво, що результати інформаційного тесту показали, що 59% українців не можуть контролювати якість новин, які вони читають. У результатах опитування зазначили, що такі громадяни значно менше підтримують вступ України до ЄС і НАТО, рідше цікавляться політичними новинами та мають нижчий рівень довіри до медіа.

Серед цієї групи переважають двомовні та російськомовні респонденти, жителі прифронтових територій, а також менш забезпечені й менш освічені верстви населення.

