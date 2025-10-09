Відео
Головна Новини дня У Нацраді знову заговорили по регуляцію Telegram — деталі

У Нацраді знову заговорили по регуляцію Telegram — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:24
Telegram в Україні — у Нацраді говорять про регуляцію соцмережі
Telegram на телефоні. Фото: freepik

Керівниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що в Україні потрібно регулювати Telegram. За її словами, він "зайшов під шкіру кожного".

Про це Ольга Герасим'юк повідомила під час Donbas Media Forum 9 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Чи будуть регулювати Telegram в Україні

Герасим'юк розповіла, що зараз медійники самі підсилюють вплив Telegram, коли замість офіційних джерел цитують політиків і посадовців саме з їхніх Telegram-каналів. 

Також вона навела приклад естонського дослідження, яке довело, що саме через Telegram поширюється найбільш токсична дезінформація.

"Попри це, сервіс досі залишається поза регулюванням — компанія свідомо занижує дані про кількість користувачів, щоб уникнути штрафів і контролю, які поширюються на великі платформи за порушення законодавства", — відзначила керівниця Нацради.

Вона додала, що люди, які активно читають усю інформацію з цієї платформи, часом не знають і не розуміють, що це небезпека. За словами, Герасим'юк вона часто обговорює питання регуляції Telegram з європейськими колегами і до цього потрібно прагнути.

Нагадаємо, раніше про заборону Telegram в Україні висловився Данило Гетманцев. Він вважає, що держава має знати, хто стоїть за Telegram-каналами, аби забезпечити відповідальність за поширення фейків.

Водночас опитування групи "Рейтинг" показало, що українці більше довіряють Telegram-каналам, ніж телебаченню. Telegram залишається головним джерелом інформації.

дезінформація Україна Telegram політики застосунок
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
