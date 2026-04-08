Рада планирует ограничить соцсети для детей

Дети с телефонами в школе. Фото: Getty Images

В Верховной Раде работают над законодательными ограничениями по использованию соцсетей детьми. Нардеп Юлия Гришина отметила, что за три года количество преступлений против нацбезопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. Более того, 22% завербованных Россией украинцев — это дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 8 апреля.

"На сегодня мы должны проработать вопрос безопасности наших детей в цифровой среде. Украина не может стоять в стороне от этого вопроса", — сказала Гришина.

Нардеп также рассказала о результатах исследования по этому поводу, проведенными исследовательской службой Верховной Рады Украины. Отмечается, что каждый четвертый подросток проводит онлайн семь и более часов в день.

"Четыре из пяти детей имеют аккаунты в Telegram и TikTok. При этом каждый третий украинский ребенок сталкивается с опасными ситуациями. И самое тревожное в этом перечне, что 60% из этих детей никому об этом не рассказывают. Кроме этого, за три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. И 22% завербованных Россией — это наши с вами дети, коллеги", — добавила она.

Парламентарий подчеркнула, что на сегодня в украинском законодательстве нет никаких ограничений, в частности возрастных для регистрации.

"Поэтому, коллеги, я думаю, пришло время и украинскому парламенту заняться этим вопросом и сделать все для того, чтобы наши дети в цифровой среде были защищены. Поэтому я приглашаю всех участвовать в нашей совместной работе и наработать законодательные решения на основании исследования, которое уже было проведено", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, профильный комитет рекомендовал парламенту принять закон об урегулировании деятельности Telegram-каналов. В частности речь идет о деанонимизации таких каналов в Украине. Платформы планируют обязать сотрудничать с украинскими государственными органами, оперативно реагировать на их официальные запросы и предоставлять необходимую информацию.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил, что прямого запрета Telegram в Украине не будет. По его словам, мессенджеры могут попасть под санкции СНБО. Но только в том случае, если будет официально доказано их сотрудничество со страной-агрессором.