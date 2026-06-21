Экс-посол Украины в Польше отказался от польского ордена

Посол Украины в Польше в 2022—2024 годах и нынешний посол Украины в Чехии Василий Зварич. Фото: Vasyl Zvarych﻿/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич заявил об отказе от польской государственной награды. Свое решение он объяснил политическими и моральными причинами, связанными с нынешним состоянием украинско-польских отношений. Дипломат подчеркнул, что его шаг является жестом принципиальной позиции, а не неуважения к Польше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Василия Зварича, сделанное в воскресенье, 21 июня.

Посол Украины Зварич отказался от польской награды

Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил об отказе от ордена Республики Польша, который он получил во время дипломатической службы. Он подчеркнул, что решение является осознанным и связано с его видением последних политических событий.

Зварич напомнил, что в 2024 году получил эту награду из рук Президента Польши Анджея Дуды в знак признания его работы на посту посла. После этого он поблагодарил польских партнеров за сотрудничество и взаимную поддержку в сложные периоды.

"В июле 2024 года в качестве посла Украины в Республике Польша имел честь получить из рук Президента Республики Польша Анджея Дуды высокую государственную награду — Орден "Командорский крест со звездой" "За заслуги".

Искренне благодарен своим польским друзьям за это признание. Всегда буду ценить и помнить то, через что нам пришлось пройти вместе. Спасибо за ваше доверие, уникальное сотрудничество и искреннюю дружбу. И я уверен, что вы поймёте мой поступок сегодня", — отметил дипломат.

Далее экс-посол пояснил, что его решение продиктовано принципами государственной позиции Украины, чести и справедливости. Он подчеркнул, что не может сохранять иностранную награду в нынешних условиях.

"Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша", — пояснил Зварич.

В своём заявлении дипломат также резко высказался по поводу отдельных политических решений в Польше, которые, по его мнению, наносят ущерб процессу украинско-польского примирения. Он считает, что подобные шаги могут разрушить выстроенные годами отношения между народами.

"Мне прискорбно констатировать, но, очевидно, некоторые представители польской политической элиты так и не поняли, а, возможно, и не захотели понять, истинную цену свободы Украины, кто такие украинцы, против какого врага и за какие ценности сегодня борется и проливает кровь украинский народ...", — подчеркнул дипломат.

Зварич также упомянул исторический контекст украинско-польских отношений и подчеркнул, что обе стороны имеют сложное прошлое, которое не должно использоваться для политических манипуляций. Он призвал к честному диалогу и взаимному уважению в вопросах исторической памяти.

"Обвинять всё движение УПА в преступлениях на Волыни — это то же самое, что обвинять всю Армию Крайову или всё польское подполье...", — отметил он.

Отдельно дипломат подчеркнул, что Украина не отрицает права Польши чтить своих героев, но ожидает аналогичного уважения к украинской истории. Он подчеркнул, что настоящее примирение возможно только на основе взаимного равенства.

"Мы исходили и продолжаем исходить из того, что каждое суверенное государство имеет право самостоятельно определять собственную политику исторической памяти...", — говорится в заявлении.

В заключение Зварич подчеркнул, что его решение не является жестом неуважения к польскому народу, а протестом против политических решений, которые, по его мнению, наносят ущерб украинско-польскому диалогу.

"Именно поэтому мое решение отказаться от государственной награды Республики Польша не является жестом неуважения к польскому народу, к моим польским друзьям или к тем людям в Польше, которые много лет работали ради украинско-польского взаимопонимания.

Наоборот — это протест против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями создавали люди доброй воли по обе стороны границы", — подытожил дипломат.

Скриншот сообщения Зварича/Facebook

Скриншот сообщения Зварича/Facebook

Скриншот сообщения Зварича/Facebook

Скриншот сообщения Зварича/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер вернул государственную награду Каролю Навроцкому в знак политического протеста. Он заявил, что таким образом выступает против решений действующего президента Польши, которые он не поддерживает. В то же время Фоглер подчеркнул, что уважает предыдущего президента, который вручал ему эту награду.

Новини.LIVE писали, что пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что также отказывается от польского ордена Белого Орла. Решение он принял после того, как Навроцкий лишил этой награды Зеленского.

Новини.LIVE сообщали, что третий Президент Украины Виктор Ющенко также заявил об отказе от польского ордена Белого Орла. По его словам, этот шаг носит принципиальный характер и связан с отношением к самой награде. В частности, отказался от польской награды и второй Президент Украины Леонид Кучма.