Война в Украине — Зеленский подытожил результаты недельной поездки в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время своих встреч с партнерами в Европе обсудил важные вопросы для Украины, в частности План победы. Стороны также договорились об усилении обороны, увеличении систем ПВО и инвестициях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 12 октября.

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В течение недели глава государства встречался в Европе с международными партерами — он посетил Британию, Францию, Италию и Германию.

Во время встреч с лидерами стран обсуждался План победы, который как отмечается, должен стать надежным мостом для Саммита мира и принудить Россию к завершению войны.

"Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными", — заявил Зеленский.

Также стороны обсудили оборонные пакеты, включающие увеличение систем ПВО, инвестиции в производство оружия и дронов в Украине, а также помощь в восстановлении страны.

"Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине — это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", — написал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это уже третья его встреча с немецким лидером в течение осени и, возможно, одна из ключевых.

Также во время встречи с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана глава государства обсудил возвращение пленных украинцев.

В ходе поездки в Европу Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой представил ему развернутый План победы Украины.

Разработать План победы вместе с союзниками Зеленский также договорился во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.