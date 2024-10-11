Президент Зеленський втретє за осінь зустрівся з канцлкром Німеччини Олафом Шольцом

Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це вже третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені і, можливо, одна з ключових.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 11 жовтня.

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Зеленський зустрівся з Шольцом

"Сьогодні вже третя наша зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цю осінь і, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що зараз Україна представляє ключовим союзникам свою стратегію наближення миру. Глава держави пояснив, що це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які дають змогу підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру.

"Відновлення справедливого миру для України — це перемога для нас, і саме заради цього працюємо. І ми можемо зробити це у взаємодії — усі наші партнери. Розраховуємо на підтримку з боку Німеччини", — наголосив президент.

Також президент подякував Німеччині за дуже вагому оборонну та економічну підтримку.

"Наша політична взаємодія, підтримка Формули миру й робота разом із нами заради дієвості самітів миру. Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя", — резюмував президент.

Нагадаємо, на початку жовтня Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ця допомога була співфінансована Норвегією за німецькою ініціативою.

А у вересні ФРН виділила додаткові 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для ЗСУ. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.