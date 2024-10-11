Президент Зеленский третий раз за осень встретился с канцлкром Германии Олафом Шольцем

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это уже третья его встреча с немецким лидером в течение осени и, возможно, одна из ключевых.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 11 октября.

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Зеленский встретился с Шольцем

"Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень и, пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас Украина представляет ключевым союзникам свою стратегию приближения к миру. Глава государства пояснил, что это план абсолютно четких и реалистичных шагов, позволяющих подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру.

"Восстановление справедливого мира для Украины — это победа для нас, и именно ради этого работаем. И мы можем сделать это во взаимодействии — все наши партнеры. Рассчитываем на поддержку со стороны Германии", — подчеркнул президент.

Также президент поблагодарил Германию за очень весомую оборонную и экономическую поддержку.

"Наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и работа вместе с нами ради действенности саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни", — резюмировал президент.

Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.

А в сентябре ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.