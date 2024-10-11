Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны arrow

Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны

11 октября 2024 18:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Зеленский третий раз за осень встретился с канцлкром Германии Олафом Шольцем
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это уже третья его встреча с немецким лидером в течение осени и, возможно, одна из ключевых.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 11 октября.

Читайте также:

Зеленский встретился с Шольцем

"Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень и, пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас Украина представляет ключевым союзникам свою стратегию приближения к миру. Глава государства пояснил, что это план абсолютно четких и реалистичных шагов, позволяющих подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру.

"Восстановление справедливого мира для Украины — это победа для нас, и именно ради этого работаем. И мы можем сделать это во взаимодействии — все наши партнеры. Рассчитываем на поддержку со стороны Германии", — подчеркнул президент.

Также президент поблагодарил Германию за очень весомую оборонную и экономическую поддержку.

"Наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и работа вместе с нами ради действенности саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни", — резюмировал президент.

Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.

А в сентябре ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский Германия Украина Олаф Шольц встреча

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

18:32 Стало известно, где и когда состоится Конференция по восстановлению Украины-2025

18:31 Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны

18:22 Военный объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Белогоровку

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:07 На Европейской площади в Одессе появится охрана — причины

18:01 Кадровые изменения в Минобороны — Кабмин назначил Умерову новых заместителей

17:53 Запрет общаться на русском в школах — Минобразования поддержало законопроект

17:51 Свет будет, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

18:32 Стало известно, где и когда состоится Конференция по восстановлению Украины-2025

18:31 Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны

18:22 Военный объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Белогоровку

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:07 На Европейской площади в Одессе появится охрана — причины

18:01 Кадровые изменения в Минобороны — Кабмин назначил Умерову новых заместителей

17:53 Запрет общаться на русском в школах — Минобразования поддержало законопроект

17:51 Свет будет, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

17:36 Субсидия на зиму в Украине — когда нужно подать документы на выплаты

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll