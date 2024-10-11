Зеленський поділився деталями зустрічей з партнерами в Європі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський презентував свій План перемоги європейським лідерам. А саме Кіру Стармеру, Еммануелю Макрону, Джорджії Мелоні та Олафу Шольцу.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 11 жовтня.

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Вечірнє звернення Зеленського

"Важливий тиждень зустрічей із нашими друзями в Європі — найбільші оборонні донори і ще стратегічний регіон Балкан та загалом Південно-Східної Європи", — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Німеччина є беззаперечним лідером у наданні Україні сучасних засобів протиповітряної оборони. Він зазначив, що сьогодні канцлер Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги.

Президент України заявив, що у Лондоні українська делегація пояснила, яка саме далекобійна зброя є необхідною для українських військових.

"Тепер на рівні команд будемо працювати з партнерами в Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", — йдеться в повідомлені.

Також президент заявив, що вчора стало відомо про загибель в російському полоні української журналістики Вікторії Рощиної.

"Мої співчуття рідним. Вона була у списках на обмін", — додав глава держави.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це вже третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені і, можливо, одна з ключових.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану. Глава держави обговорив з Понтифіком питання повернення на Батьківщину захоплених російськими загарбниками українців.