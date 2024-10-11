Зеленский поделился деталями встреч с партнерами в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы европейским лидерам. А именно Киру Стармеру, Эммануэлю Макрону, Джорджии Мэлони и Олафу Шольцу.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 11 октября.

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"Важная неделя встреч с нашими друзьями в Европе — крупнейшие оборонные доноры и еще стратегический регион Балкан и в целом Юго-Восточной Европы", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Германия является безоговорочным лидером в предоставлении Украине современных средств противовоздушной обороны. Он отметил, что сегодня канцлер Шольц объявил о новом пакете военной помощи.

Президент Украины заявил, что в Лондоне украинская делегация объяснила, какое именно дальнобойное оружие необходимо для украинских военных.

"Теперь на уровне команд будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", — говорится в сообщении.

Также президент заявил, что вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистики Виктории Рощиной.

"Мои соболезнования родным. Она была в списках на обмен", — добавил глава государства.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это уже третья его встреча с немецким лидером в течение осени и, возможно, одна из ключевых.

Напомним, Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана. Глава государства обсудил с Понтификом вопрос возвращения на Родину увлеченных российскими захватчиками украинцев.