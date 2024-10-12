Війна в Україні — Зеленський підсумував результати тижневої поїздки до Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час своїх зустрічей із партнерами в Європі обговорив важливі питання для України, зокрема План перемоги. Сторони також домовилися про посилення оборони, збільшення систем ППО та інвестиції.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у суботу, 12 жовтня.

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Протягом тижня глава держави зустрічався в Європі з міжнародними партерами — він відвідав Британію, Францію, Італію та Німеччину.

Під час зустрічей із лідерами країн обговорювався План перемоги, який, як зазначається, має стати надійним мостом для Саміту миру і примусити Росію до завершення війни.

"Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними", — заявив Зеленський.

Також сторони обговорили оборонні пакети, що включають збільшення систем ППО, інвестиції у виробництво зброї та дронів в Україні, а також допомогу у відновленні країни.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні — це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", — написав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це вже третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені і, можливо, одна з ключових.

Також під час зустрічі із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану глава держави обговорив повернення полонених українців.

Під час поїздки до Європи Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном, на якій представив йому розгорнутий План перемоги України.

Опрацювати План перемоги разом із союзниками Зеленський також домовився під час зустрічі із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.