Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Помощник Трампа угрожает выходом США из мирных переговоров arrow

Помощник Трампа угрожает выходом США из мирных переговоров

13 мая 2025 12:22
Анастасия Постоенко - Редактор
Уиткофф заявил, что США могут отойти от переговоров по войне в Украине
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Анастасия Постоенко - Редактор

Старший советник Белого дома и один из ключевых помощников Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США могут отказаться от дальнейшего участия в переговорах по прекращению войны в Украине, если стороны конфликта не начнут прямые переговоры в ближайшее время. По его словам, Трамп поставил ультиматум: либо Киев и Москва быстро переходят к диалогу, либо Вашингтон выходит из процесса урегулирования.

Об этом Стив Уиткофф сообщил в интервью для Breitbart.

Реклама
Читайте также:

Трамп поставил ультиматум России и Украине

"Президент выдвинул обеим сторонам ультиматум: без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать. Это то, в чем мы хотим быть посредниками. Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее прекратить. Это происходит из-за прекращения огня — все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы можем", — высказался Стив Уиткофф.

Какие спорные вопросы могут обсудить на переговорах

В центре переговорных тем будут украинские территории, в частности около пяти регионов, два из которых сейчас контролируются Россией, а три находятся под частичным контролем. Другим важным вопросом является судьба Запорожской АЭС, которую Уиткофф назвал "жемчужиной" из-за ее энергетической значимости, несмотря на нынешнее закрытие. Обсуждаются также доступ Украины к Днепру и Черному морю, что имеет решающее значение для экспорта украинских товаров.

"Я думаю, что главные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану", — сказал Виткофф.

Уиткофф признал, что сейчас идут неофициальные переговоры, однако США стремятся к непосредственному диалогу с участием обеих сторон. Он также отметил, что позиции относительно административных границ и реальной линии фронта значительно различаются, и компромиссы должны быть найдены именно на этом уровне.

Как Уиткофф контактирует с Путиным

Отдельно он прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным. Уиткофф объяснил, что действовал по поручению президента Трампа и считает правильным вести диалог со всеми ключевыми игроками.

"Я разговаривал с обеими сторонами, потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми. Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие, положительные дискуссии, положительные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. И я разговаривал с президентом Путиным. Соглашения не будет без одобрения президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным — это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми", — высказался Уиткофф.

Уиткофф подчеркнул, что цель — не навязать решение, а услышать позиции сторон и найти компромисс с учетом реальных потребностей и красных линий.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал условия, при которых Украина согласится на переговоры.

Также в ОП добавили, что переговоры возможны, только если в Стамбуле будет присутствовать лично Владимир Путин.

Между тем Дональд Трамп заявил, что готов также присутствовать на переговорах.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ультиматумы о 30-дневном прекращении огня как условие переговоров для России неприемлемы. Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия пока не ответила о готовности провести переговоры в Стамбуле.

США переговоры Дональд Трамп Украина Россия Стив Виткофф
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама