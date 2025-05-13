Уиткофф заявил, что США могут отойти от переговоров по войне в Украине

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Старший советник Белого дома и один из ключевых помощников Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США могут отказаться от дальнейшего участия в переговорах по прекращению войны в Украине, если стороны конфликта не начнут прямые переговоры в ближайшее время. По его словам, Трамп поставил ультиматум: либо Киев и Москва быстро переходят к диалогу, либо Вашингтон выходит из процесса урегулирования.

Об этом Стив Уиткофф сообщил в интервью для Breitbart.

Реклама

Читайте также:

Трамп поставил ультиматум России и Украине

"Президент выдвинул обеим сторонам ультиматум: без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать. Это то, в чем мы хотим быть посредниками. Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее прекратить. Это происходит из-за прекращения огня — все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы можем", — высказался Стив Уиткофф.

Какие спорные вопросы могут обсудить на переговорах

В центре переговорных тем будут украинские территории, в частности около пяти регионов, два из которых сейчас контролируются Россией, а три находятся под частичным контролем. Другим важным вопросом является судьба Запорожской АЭС, которую Уиткофф назвал "жемчужиной" из-за ее энергетической значимости, несмотря на нынешнее закрытие. Обсуждаются также доступ Украины к Днепру и Черному морю, что имеет решающее значение для экспорта украинских товаров.

"Я думаю, что главные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану", — сказал Виткофф.

Уиткофф признал, что сейчас идут неофициальные переговоры, однако США стремятся к непосредственному диалогу с участием обеих сторон. Он также отметил, что позиции относительно административных границ и реальной линии фронта значительно различаются, и компромиссы должны быть найдены именно на этом уровне.

Как Уиткофф контактирует с Путиным

Отдельно он прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным. Уиткофф объяснил, что действовал по поручению президента Трампа и считает правильным вести диалог со всеми ключевыми игроками.

"Я разговаривал с обеими сторонами, потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми. Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие, положительные дискуссии, положительные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. И я разговаривал с президентом Путиным. Соглашения не будет без одобрения президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным — это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми", — высказался Уиткофф.

Уиткофф подчеркнул, что цель — не навязать решение, а услышать позиции сторон и найти компромисс с учетом реальных потребностей и красных линий.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал условия, при которых Украина согласится на переговоры.

Также в ОП добавили, что переговоры возможны, только если в Стамбуле будет присутствовать лично Владимир Путин.

Между тем Дональд Трамп заявил, что готов также присутствовать на переговорах.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ультиматумы о 30-дневном прекращении огня как условие переговоров для России неприемлемы. Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия пока не ответила о готовности провести переговоры в Стамбуле.

Реклама