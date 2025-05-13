Віткофф заявив, що США можуть відійти від переговорів щодо війни в Україні

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Старший радник Білого дому та один із ключових помічників Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США можуть відмовитися від подальшої участі в переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо сторони конфлікту не почнуть прямих перемовин найближчим часом. За його словами, Трамп поставив ультиматум: або Київ і Москва швидко переходять до діалогу, або Вашингтон виходить з процесу врегулювання.

Про це Стів Віткофф повідомив в інтерв'ю для Breitbart.

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"Президент висунув обом сторонам ультиматум: без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, він вважає, що Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі. Це те, у чому ми хочемо бути посередниками. ​​Це не наша війна. Ми не розпочинали війну, але ми хочемо допомогти її припинити. Це відбувається через припинення вогню — усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми можемо", — висловився Стів Віткофф.

Які спірні питання можуть обговорити на переговорах

У центрі переговорних тем будуть українські території, зокрема близько п’яти регіонів, два з яких наразі контролюються Росією, а три перебувають під частковим контролем. Іншим важливим питанням є доля Запорізько ї АЕС, яку Віткофф назвав "перлиною" через її енергетичну значущість, попри нинішнє закриття. Обговорюються також доступ України до Дніпра і Чорного моря, що має вирішальне значення для експорту українських товарів.

"Я думаю, що головні проблеми тут — це регіони, атомна станція, те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану", — сказав Віткофф.

Віткофф визнав, що зараз йдуть неофіційні переговори, однак США прагнуть до безпосереднього діалогу за участі обох сторін. Він також наголосив, що позиції щодо адміністративних кордонів і реальної лінії фронту значно різняться, і компроміси мають бути знайдені саме на цьому рівні.

Як Віткофф контактує з Путіним

Окремо він прокоментував свою зустріч із Володимиром Путіним. Віткофф пояснив, що діяв за дорученням президента Трампа і вважає правильним вести діалог із усіма ключовими гравцями.

"Я розмовляв з обома сторонами, бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма. Я розмовляв з Андрієм Єрмаком, я розмовляв з президентом Зеленським, я розмовляв з їхнім міністром оборони паном Умєровим. У нас справді добрі — у нас позитивні дискусії, позитивні стосунки. Я розмовляв з усіма радниками з національної безпеки, які беруть участь у цьому, з Англії, Франції, Німеччини, Італії. І я розмовляв з президентом Путіним. Угоди не буде без схвалення президента Путіна. Він є лідером Російської Федерації, тому ідея не розмовляти з президентом Путіним — це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Нам потрібно розмовляти з усіма", — висловився Віткофф.

Віткофф підкреслив, що мета — не нав’язати рішення, а почути позиції сторін і знайти компроміс з урахуванням реальних потреб і червоних ліній.

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав умови, за яких Україна погодиться на переговори.

Також в ОП додали, що переговори можливі, тільки якщо у Стамбулі буде присутній особисто Володимир Путін.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що готовий також бути присутнім на переговорах.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ультиматуми про 30-денне припинення вогню як умова переговорів для Росії неприйнятні. Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росія поки що не відповіла щодо готовності провести переговори у Стамбулі.

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