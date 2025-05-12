Переговори у Туреччині — Путін не відповів на пропозицію зустрітись

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий бути в Туреччині задля переговорів щодо перемир'я. Однак Росія весь день мовчить щодо пропозиції прямої зустрічі.

Про це Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок 12 травня.

Реклама

Читайте також:

Чи відбудуться переговори РФ і України у Туреччині

Зеленський розповів, що 12 травня мав розмову з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Він подякував йому за підтримку та підтвердив свою готовність до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині", — наголосив український президент.

Водночас він заявив, що від Росії досі не було ясної відповіді щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються, а Москва цілий день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі.

За словами Зеленського, це дуже дивно мовчання, адже Росії все одно треба буде закінчувати війну і краще це зробити раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства.

Також відомо, що Ердоган готовий прийняти у себе зустріч, а Трамп підтримує цю розмову, тому Україна хоче, аби лідер США знайшов час бути присутнім в Туреччині 15 травня.

"Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", — йдеться у повідомленні президента.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.

Путін відмовився від перемир'я і натомість запропонував відновити прямі переговори з Україною без жодних умов у Туреччині.

Зеленський погодився на переговори з Путіним та наголосив, що чекає його в Стамбулі 15 травня. Також про готовність бути на зустрічі заявив Дональд Трамп. Він вважає, що це призведе до "хороших результатів".

Реклама