Переговоры в Турции — Путин не ответил на предложение встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов быть в Турции для переговоров о перемирии. Однако Россия весь день молчит относительно предложения прямой встречи.

Об этом Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник 12 мая.

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Зеленский рассказал, что 12 мая имел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Он поблагодарил его за поддержку и подтвердил свою готовность к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции", — подчеркнул украинский президент.

В то же время он заявил, что от России до сих пор не было ясного ответа относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются, а Москва целый день молчала о предложении прямой встречи.

По словам Зеленского, это очень странное молчание, ведь России все равно надо будет заканчивать войну и лучше это сделать раньше. Нет смысла продолжать убийства.

Также известно, что Эрдоган готов принять у себя встречу, а Трамп поддерживает этот разговор, поэтому Украина хочет, чтобы лидер США нашел время присутствовать в Турции 15 мая.

"Украина не хотела этой войны ни секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", — говорится в сообщении президента.

Что предшествовало

Напомним, ранее Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Украина готова полностью прекратить огонь.

Путин отказался от перемирия и взамен предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без всяких условий в Турции.

Зеленский согласился на переговоры с Путиным и подчеркнул, что ждет его в Стамбуле 15 мая. Также о готовности быть на встрече заявил Дональд Трамп. Он считает, что это приведет к "хорошим результатам".

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