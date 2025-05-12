Росія відмовилася від 30-денного режиму припинення вогню — заява Пєскова

Речник Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Росія відмовилася виконувати вимогу західних союзників про запровадження 30-денного режиму повного припинення вогню в Україні, який мав би розпочатися з 12 травня. У Кремлі назвали риторику ультимативною та "неприйнятною".

Відповідні заяви зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу у понеділок, 12 травня.

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Представники західних урядів пригрозили Росії новими санкціями у разі, якщо Москва не погодиться на "повне та беззастережне" перемир’я. Втім, офіційна реакція Кремля була категоричною.

"До цього попередження ми вже чули позавчорашні застереження, також сформульовані досить категорично. Але ця мова ультиматумів неприйнятна для Росії, вона не доречна. Ви не можете звертатися до Росії з такою мовою", — заявив Пєсков.

Водночас він не прокоментував публічну пропозицію Президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним у Стамбулі для переговорів.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова розпочинати переговори з Росією без попередньої згоди на припинення бойових дій.

А за даними ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський навіть без перемир’я готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

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