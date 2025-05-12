Россия отказалась от 30-дневного режима прекращения огня - заявление Пескова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Россия отказалась выполнять требование западных союзников о введении 30-дневного режима полного прекращения огня в Украине, который должен был бы начаться с 12 мая. В Кремле назвали риторику ультимативной и "неприемлемой".

Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 12 мая.

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Представители западных правительств пригрозили России новыми санкциями в случае, если Москва не согласится на "полное и безоговорочное" перемирие. Впрочем, официальная реакция Кремля была категоричной.

"До этого предупреждения мы уже слышали позавчерашние предостережения, также сформулированные достаточно категорично. Но этот язык ультиматумов неприемлем для России, он не уместен. Вы не можете обращаться к России с таким языком", — заявил Песков.

В то же время он не прокомментировал публичное предложение Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Стамбуле для переговоров.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не готова начинать переговоры с Россией без предварительного согласия на прекращение боевых действий.

А по данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский даже без перемирия готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

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