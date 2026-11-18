Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал право Украины наносить удары по объектам на территории России. Он раскритиковал позицию США в отношении украинских атак вглубь РФ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также высказался в поддержку Украины.

Об этом Писториус заявил 17 ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DW.

Реклама

Писториус раскритиковал позицию США в отношении ударов Украины по РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в защиту права Украины наносить удары по объектам в России. Он отверг критику Министерства обороны США в отношении ударов вглубь российской территории, назвав ее неуместной и "довольно глупой".

Писториус подчеркнул, что вместо обсуждения украинских ударов по негражданским объектам в России следовало бы говорить о российских атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, речь идет о системах энерго-, водо- и теплоснабжения.

Рютте поддержал право Украины защищаться от атак РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал позицию немецкого министра обороны, хотя и высказался более сдержанно.

Читайте также:

По его словам, все в НАТО согласны с тем, что Украина должна делать все возможное, чтобы защититься от российских атак и вытеснить россиян со своей территории. Кроме того, важным и необходимым элементом является вывод из строя российской военной машины.

Рютте также отметил, что во время войны против Украины Россия наносит удары прежде всего по гражданскому населению и инфраструктуре.

В Пентагоне раскритиковали удары Украины по объектам Wildberries

Ранее в ходе того же заседания заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что удары Украины вглубь России не способствуют завершению войны и не сдерживают продвижение российских войск на фронте.

Он также предположил, что атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries могли усилить решимость российского общества и готовность Кремля к эскалации. Колби отнес эти объекты к гражданской инфраструктуре.

"Такие удары, особенно по гражданской инфраструктуре, например по объектам Wildberries, вероятно, укрепили решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации", — предположил Колби.

В то же время в своем выступлении он не упомянул о российских ударах по Украине, в частности по городам и гражданской инфраструктуре.

Колби призвал союзников оказывать Украине помощь, которая, прежде всего, позволит удерживать линию фронта и, где это возможно, продвигаться вперед. По его словам, такая поддержка должна включать удары по российским силам на фронте и объектам, которые непосредственно обеспечивают их деятельность.

Он также признал, что удары по российской военной машине могут замедлять продвижение войск РФ.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Евгений Хмара заявил, что Украина будет отвечать на российские удары в два, три или даже больше раз сильнее. Он пояснил, что операция против Керченского моста была проведена в ответ на 12 российских атак по мостам Киева, соединяющим берега Днепра. Перед ударом украинские военные провели разведку и уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

Новини.LIVE писали, что 17 ноября 2026 года Владимир Зеленский сообщил о завершении операции против Крымского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом. По его словам, украинские дроны и ракеты поразили цель, а президент поблагодарил всех, кто присоединился к операции. Также он призвал партнеров усилить военную поддержку Украины и финансирование отечественного производства беспилотников и ракет.