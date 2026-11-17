Заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Фото: Reuters

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби высказался против дальних ударов украинских сил по объектам в российском тылу. По его мнению, такие атаки не способствуют завершению войны и могут усугублять напряженность.

Об этом он заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

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Что заявил представитель Пентагона о дальнобойных ударах по РФ

"Такие удары не помогли приблизить конец войны и не помогают сдерживать продвижение России на фронте. Более того, такие удары, особенно по гражданской инфраструктуре, такой как Wildberries, вероятно, лишь укрепили решимость россиян и готовность Кремля к эскалации", — сказал чиновник.

В то же время представитель Пентагона положительно оценил применение украинскими военными средств поражения средней дальности. По его словам, такие атаки нарушают российскую логистику и препятствуют продвижению оккупационных войск. Колби считает этот подход наиболее эффективным для обороны Украины и создания предпосылок для завершения войны.

На заявления американского чиновника отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус:

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"Мы должны осуждать террористические удары, наносимые каждую ночь и каждый день по энергетической, водопроводной и отопительной инфраструктуре в Украине", — заявил он.

Как сообщали Новини.LIVE, министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании в Рамштайне заявил, что страна будет усилить ответные меры на российские атаки. Он подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою территорию и наносить ответные удары в ответ на действия РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, что привело к значительным отключениям электроэнергии. В то же время по мостам в Киеве враг семь раз нанес удары баллистическими ракетами.