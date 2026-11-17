Заступник воєнного міністра США Елбрідж Колбі. Фото: Reuters

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі висловився проти далекобійних ударів українських сил по об’єктах у російському тилу. На його думку, такі атаки не сприяють завершенню війни та можуть посилювати напруженість.

Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

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Що заявив представник Пентагону про далекобійні удари по РФ

"Такі удари не допомогли наблизити кінець війни і не допомагають стримувати просування Росії на фронті. Більше того, такі удари, особливо по цивільній інфраструктурі, як-от Wildberries, імовірно, лише зміцнили рішучість росіян і готовність Кремля до ескалації", — сказав посадовець.

Водночас представник Пентагону позитивно оцінив застосування українськими військовими засобів ураження середньої дальності. За його словами, такі атаки порушують російську логістику та перешкоджають просуванню окупаційних військ. Колбі вважає цей підхід найбільш дієвим для оборони України та створення передумов для завершення війни.

На заяви американського посадовця відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус:

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"Ми повинні критикувати терористичні удари щоночі і щодня по енергетичній, водопровідній та обігрівальній інфраструктурі в Україні", — заявив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Рамштайну заявив, що країна посилюватиме відповіді на російські атаки. Він наголосив, що Україна має право захищати свою територію та завдавати ударів у відповідь на дії РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, спричинивши значні відключення електроенергії. Водночас по мостах у Києві ворог сім разів завдав ударів балістичними ракетами.