Зеленський повідомив про удари РФ по мостах та енергетиці трьох областей
Ua ru
17 листопада 2026 13:11
термінова
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, а також завдали семи ударів балістичними ракетами по мостах у Києві. Через пошкодження енергомережі в трьох регіонах є значні відключення електроенергії, а в столиці визначають заходи для відновлення транспортного сполучення.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.
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