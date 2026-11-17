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Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, а також завдали семи ударів балістичними ракетами по мостах у Києві. Через пошкодження енергомережі в трьох регіонах є значні відключення електроенергії, а в столиці визначають заходи для відновлення транспортного сполучення.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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