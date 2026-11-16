Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися семи морських суден, залучених до роботи російського тіньового флоту, та шести громадян РФ, які сприяють примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Для чого потрібен санкційний тиск на РФ

Глава держави наголосив, що санкційний тиск з боку України та її міжнародних партнерів має залишатися потужним інструментом впливу на Москву.

"Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним. Санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну", – наголосив глава держави.

Один із нових санкційних пакетів стосується семи кораблів, які ходять під прапором Росії та регулярно перевозять значні партії зброї, боєприпасів, військового й іншого обладнання для потреб окупаційної армії. Більшість цих суден належать російським компаніям ТОВ "М лізинг" і ТОВ "МГ-флот". Обидві юридичні особи вже перебувають під обмеженнями України та низки іноземних держав, зокрема країн Євросоюзу, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

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П’ять із семи кораблів раніше потрапили до санкційного списку США. Два з них також обмежені рішеннями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

Другий пакет обмежень стосується шести російських посадовців, причетних до реалізації політики примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про представників окупаційної системи, які сприяють поширенню російського громадянства на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, Криму та Севастополі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 листопада Рада Європейського Союзу розширила санкційний список, додавши до нього 12 фізичних і 101 юридичну особу у відповідь на російські атаки по Україні та її цивільній інфраструктурі. Обмеження, зокрема, торкнулися майже 50 російських банків і фінансових установ, а також акціонерів маркетплейсів Wildberries та Ozon.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Президент наголосив на необхідності обмежити доступ РФ до дефіцитних компонентів, обладнання та верстатів, які використовують для виробництва балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку.