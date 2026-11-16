Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Ограничения коснулись семи морских суден, задействованных в деятельности российского теневого флота, и шести граждан РФ, содействующих принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Зачем нужно санкционное давление на РФ

Глава государства подчеркнул, что санкционное давление со стороны Украины и ее международных партнеров должно оставаться мощным инструментом влияния на Москву.

"Санкционное давление — наше и наших партнеров — должно оставаться сильным. Санкции — это то, что больше всего способствует формированию у России мотива для прекращения войны", — подчеркнул глава государства.

Один из новых санкционных пакетов касается семи суден, которые ходят под флагом России и регулярно перевозят значительные партии оружия, боеприпасов, военного и другого оборудования для нужд оккупационной армии. Большинство этих судов принадлежат российским компаниям ООО "М-лизинг" и ООО "МГ-флот". Оба юридических лица уже находятся под ограничениями Украины и ряда иностранных государств, в частности стран Евросоюза, США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

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Пять из семи кораблей ранее попали в санкционный список США. Два из них также подпадают под ограничения, введенные Европейским союзом, Великобританией, Канадой, Швейцарией и Японией.

Второй пакет ограничений касается шести российских должностных лиц, причастных к реализации политики принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о представителях оккупационной системы, которые способствуют распространению российского гражданства в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Запорожской области, Крыму и Севастополе.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 ноября Совет Европейского Союза расширил санкционный список, добавив в него 12 физических и 101 юридическое лицо в ответ на российские атаки по Украине и ее гражданской инфраструктуре. Ограничения, в частности, коснулись почти 50 российских банков и финансовых учреждений, а также акционеров маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Как сообщали Новини.LIVE, во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не ослаблять санкционное давление на Россию. Президент подчеркнул необходимость ограничить доступ РФ к дефицитным компонентам, оборудованию и станкам, которые используются для производства баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи.