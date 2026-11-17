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Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, а также нанесли семь ударов баллистическими ракетами по мостам в Киеве. Из-за повреждений энергосети в трех регионах наблюдаются значительные отключения электроэнергии, а в столице определяются меры по восстановлению транспортного сообщения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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