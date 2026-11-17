Зеленский сообщил об ударах РФ по мостам и энергетике в трёх областях
Ua ru
17 ноября 2026 13:11
срочная
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, а также нанесли семь ударов баллистическими ракетами по мостам в Киеве. Из-за повреждений энергосети в трех регионах наблюдаются значительные отключения электроэнергии, а в столице определяются меры по восстановлению транспортного сообщения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.
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