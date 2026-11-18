Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав право України завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Він розкритикував позицію США щодо українських атак углиб РФ. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також висловився на підтримку України.

Про це Пісторіус заявив 17 листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує Новини.LIVE з посиланням на DW.

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Пісторіус розкритикував позицію США щодо ударів України по РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив на захист права України атакувати об'єкти в Росії. Він відкинув критику Міністерства оборони США щодо ударів углиб російської території, назвавши її недоречною та "доволі дурною".

Пісторіус наголосив, що замість обговорення українських ударів по нецивільних об'єктах у Росії варто було б говорити про російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, йдеться про системи енерго-, водо- та теплопостачання.

Рютте підтримав право України захищатися від атак РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав позицію німецького міністра оборони, хоча й висловився стриманіше.

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За його словами, усі в НАТО погоджуються, що Україна має робити все можливе, аби захиститися від російських атак і витіснити росіян зі своєї території. Крім того, важливим і необхідним елементом є виведення з ладу російської військової машини.

Рютте також зауважив, що під час війни проти України Росія завдає ударів насамперед по цивільному населенню та інфраструктурі.

У Пентагоні розкритикували удари України по об'єктах Wildberries

Раніше під час того самого засідання заступник міністра оборони США з політичних питань Елбридж Колбі заявив, що удари України вглиб Росії не сприяють завершенню війни та не стримують просування російських військ на фронті.

Він також припустив, що атаки на об'єкти російського маркетплейса Wildberries могли посилити рішучість російського суспільства та готовність Кремля до ескалації. Колбі зарахував ці об'єкти до цивільної інфраструктури.

"Такі удари, особливо по цивільній інфраструктурі, наприклад по об'єктах Wildberries, імовірно, зміцнили рішучість російського суспільства та готовність самого Кремля до ескалації", — припустив Колбі.

Водночас у своєму виступі він не згадав про російські удари по Україні, зокрема по містах і цивільній інфраструктурі.

Колбі закликав союзників надавати Україні допомогу, яка передусім дасть змогу утримувати лінію фронту та, де це можливо, просуватися вперед. За його словами, така підтримка має охоплювати удари по російських силах на фронті та об'єктах, які безпосередньо забезпечують їхню діяльність.

Він також визнав, що удари по російській військовій машині можуть уповільнювати просування військ РФ.

Новини.LIVE інформували, що міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна відповідатиме на російські удари вдвічі, втричі або й більше разів сильніше. Він пояснив, що операцію проти Керченського мосту провели у відповідь на 12 російських атак по мостах Києва, які з'єднують береги Дніпра. Перед ударом українські військові провели розвідку та знищили засоби радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони противника.

Новини.LIVE писали, що 17 листопада 2026 року Володимир Зеленський повідомив про завершення операції проти Кримського мосту, який з’єднує Росію з окупованим Кримом. За його словами, українські дрони та ракети уразили ціль, а президент подякував усім, хто долучився до операції. Також він закликав партнерів посилити військову підтримку України та фінансування вітчизняного виробництва безпілотників і ракет.